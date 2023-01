Polizeibeamte der Polizei Rheinland-Pfalz haben mit einer Aktion ihrer Kollegen gedacht, die genau vor einem Jahr in Ulmet bei Kusel im Dienst ermordet worden waren. Mit dem Hashtag #Zweivonuns teilte die Polizei Rheinland-Pfalz auf der sozialen Plattform Instagram das Video einer Luftaufnahme, in dem zu sehen ist, wie mehrere Uniformierte in Kusel die Anfangsbuchstaben der Verstorbenen nachbildeten. Dazu ist zu lesen: „Die schreckliche Tat bei Ulmet [...] hat uns tief erschüttert. Yasmin und Alexander fehlen.“ Gut 8000 Nutzer (Stand Dienstagvormittag) gefiel der Beitrag. In den Kommentaren solidarisierten sich viele Nutzer mit den Polizisten und kommentierten ebenfalls mit „#Zweivonuns“. In mehreren Kommentaren wird die Aktion auch gelobt: „Sehr große Geste!“, schreiben die Nutzer dazu.

An dieser Stelle finden Sie ergänzende Inhalte von Glomex Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung. Fremdinhalte aktivieren Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

An dieser Stelle finden Sie ergänzende Inhalte von Instagram Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung. Fremdinhalte aktivieren Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Jeder trauert anders, jeder versucht einen eigenen Weg zu finden. Der Jahrestag reißt Wunden wieder auf. Wie Angehörige, Freunde, Nachbarn, Sportkameraden und Arbeitskollegen mit dem Verlust umgehen, lesen Sie hier.