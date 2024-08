Die Große Jagdspinne ist zurück

Das Rätsel um die „Phantomspinne“ vom Westwall-Panzergraben ist gelöst. Erstmals nach 22 Jahren konnte eine extrem seltene Spinnenart wieder in Rheinland-Pfalz nachgewiesen werden. Die wissenschaftliche Sensation gelang dank eines Leserfotos. Mittlerweile krabbelt der Nachwuchs zu Tausenden herum.

Weinkönigin: „Branche hat ganz andere Probleme“

„PfalzWeinBotschafterin“ anstelle von Weinkönigin? Die Entscheidung des Vereins Pfalzwein von vor zwei Wochen wird heiß diskutiert. Was hält Christine Schneider davon, ehemalige Pfälzische Weinkönigin und CDU-Europaabgeordnete?

Güterverkehrstrasse: Links geht’s kaum weiter

Die Deutsche Bahn muss zwischen Mannheim und Karlsruhe für Güterzüge die Lücke auf der Strecke Rotterdam – Genua schließen. Acht Streckenvarianten stehen zur Auswahl. Zwei davon linksrheinisch. Letzteres gefällt weder den Kommunen noch einer Bürgerinitiative.

Sommer-Abend-Segen lockt Besucher an den Rhein

Wer nach besinnlicher Entspannung sucht, wird bis Sonntag beim Sommer-Abend-Segen am Rheinufer fündig. Beim Angebot der evangelischen Kirche geht es vor allem darum, eine Stärkung für den Alltag zu bekommen und einen Moment der Ruhe zu genießen.

Gewerbegebiet: Mehr als nur „Schrottler“

Besonders glücklich wirkt Bürgermeister Markus Kropfreiter nicht, wenn die Sprache auf die beiden Lingenfelder Gewerbegebiete kommt. Woran das liegt, zeigt sich bei einer kleinen Spritztour dorthin. Doch es gibt auch Lichtblicke in den Arealen am nördlichen und am südlichen Ende des Orts.