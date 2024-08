Kein warmes Essen für Ganztagsschüler

Die Saga um die schimmelbefallene Pestalozzi-Grundschule in Landau geht weiter. Mittlerweile läuft der Betrieb wieder, doch es fehlt noch eine Spülküche. Und das hat Konsequenzen.

SÜW hält an Krönchen fest

Jacqueline Dyck-Laux und Susanne Singer sind die neuen Weinprinzessinnen der Südlichen Weinstraße. Der Landkreis bekennt sich nach der pfalzweiten Kontroverse zu Titel und Krone.

BI sieht sich bei Namensdebatte in der Mehrheit

Die Bürgerinitiative Landau gegen Straßenumbenennungen hat heute im Rathaus 3121 Unterschriften abgegeben. Oberbürgermeister Dominik Geißler war kurz angebunden. Wie geht es jetzt weiter?

Reiterhof nach Brand: Welle an Hilfsangeboten

Ein Feuer hat zu Wochenbeginn einen Reiterhof zerstört. Nun laufen die Aufräumarbeiten. Eine Geschichte von einem schweren Brand und überwältigender Hilfsbereitschaft.

Rätsel um Auffahrunfall auf B272

Ein Südpfälzer meint, dass ihm nach einem Autounfall Geld von der Unfallversicherung zusteht. Diese sieht das anders. Ein Lösungsvorschlag kommt vom Oberlandesgericht Zweibrücken.

Erste Ideen zur Wärmeversorgung gibt es im Herbst

Mit was heizen die Haushalte in Germersheim Wohnungen und Häuser in der Zukunft? Der Wärmeplan der Stadt soll Lösungen liefern. Bürgermeister Marcus Schaile und Klimaschutzmanagerin Merle Johnston sprechen über den Stand des Wärmeplans.