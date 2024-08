Ex-Profi Jürgen Kramny wird neuer Trainer bei Oberligist TuS Mechtersheim. Das teilte Sportvorstand David Demmerle von den Römerbergern unserer Zeitung am Montagmittag auf Anfrage mit. Er tritt die Nachfolge von Marco Göbel sowie den Interimslösungen Uwe Rapolder und Volker Klein an. Kramny leitet am Montagabend die Einheit uns sitzt am Freitag (19 Uhr) im Heimspiel gegen TuS Koblenz erstmals auf der Bank.