Mit einer emotionale Rede hat die jüngste Bundestagsabgeordnete Emilia Fester (Grüne) sich am Mittwoch für eine allgemeine Impfpflicht eingesetzt.

„Ich war nicht in der Uni, ich war nicht im Ausland. Ich habe kein Museum und auch kein Festival besucht. Ich habe nicht mal eine Person, die ich noch nicht kannte, geküsst oder meinen Geburtstag gefeiert. Ich war, verdammt noch mal, nicht einmal in einem Club. Tanzen, feiern und all das, was ich so vermisse“, sagte die 23-Jährige. Nicht die Impfpflicht sei laut ihr eine Impfpflicht eine Zumutung, sondern keine Impfpflicht.

"Individuelle Freiheit endet dort, wo die kollektive Freiheit beginnt & ihre persönliche Entscheidung sich nicht impfen zu lassen beeinflusst das Leben von Millionen von Menschen."



Unsere Abgeordnete @emiliafester in ihrer Rede zur Impfpflicht ab 18: pic.twitter.com/JPUXuw09hN — GRÜNE JUGEND (@gruene_jugend) March 17, 2022

Fester ist eine von 237 Abgeordneten aus vier Fraktionen, die den Antrag auf eine allgemeine Impfpflicht unterstützten.

Der Entwurf sieht zunächst eine verpflichtende Beratung vor - und dann eine mögliche Impfpflicht ab 50. Bei dem weitestgehenden Entwurf für eine Impfpflicht ab 18 ist auch Beratung vorgesehen - die Impfpflicht würde ab 1. Oktober greifen und wäre bis Ende 2023 befristet.