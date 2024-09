Ivy Ullrich war von Anfang an dabei – in der Rolle der Luna Nadolny. Am 26. September erscheint der dritte Teil von „Die Schule der magischen Tiere“. Aktuell laufen die Dreharbeiten für den vierten Teil. Immer mit dabei: Mutter Pia Burgey-Ullrich als große Unterstützerin.

Die beiden erzählen von ihren Erlebnissen hinter den Kulissen. Die Arbeit am Filmset hat sich für die junge Schauspielerin über die Jahre verändert. Ivy Ullrich hat kleine und große Träumen und eine Vorstellung davon, wie es nach dem Abitur weitergehen soll.

