Der russische Corona-Impfstoff Sputnik V soll von Juli an an auch in Italien produziert werden. Das teilte die italienisch-russische Handelskammer am Dienstag in Rom mit. Die Firma Adienne Srl. in der Lombardei – eine Tochter des Schweizer Pharma-Unternehmens Adienne Pharma & Biotech – solle den Impfstoff herstellen.

Den Angaben zufolge könnten bis Ende des Jahres in Norditalien zehn Millionen Dosen produziert werden. Italien wende sich aber nicht von der EU ab, wurde betont.

EU-Ratspräsident Charles Michel warf derweil China und Russland vor, ihre Corona-Impfstoffe als Propagandamittel einzusetzen. Beide „Regimes“ würden „stark begrenzt, aber dafür sehr öffentlichkeitswirksam“ Impfstoff an andere Länder liefern. Die EU hingegen werde „Impfstoffe nicht für Propagandazwecke nutzen“. Angesichts von Lieferengpässen der Impfstoffhersteller und Kritik an der Impfstrategie der EU blicken Mitgliedstaaten wie Ungarn, Tschechien und die Slowakei zunehmend nach Osten. Der russische Corona-Impfstoff Sputnik V und das chinesische Mittel von Sinopharm sind in der EU nicht zugelassen.