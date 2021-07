Um 23.54 Uhr kürte Englands Bukayo Sako Italien mit seinem verschossenen Elfmeter zum Fußball-Europameister und schon 60 Sekunden später rasten die Tifosi auf Motorrollern und PS-starken Cabriolets in Richtung Wasserturm. „Notta Magica“ - magische Nacht auch in Mannheim. Fahnen schwenkend, trommelnd, „Italia, Italia“ rufend, singend und tanzend feierten die Fans der italienischen Nationalmannschaft ausgelassen den EM-Titel. Auch Pyrotechnik und Böller kamen zum Einsatz. Nach Schätzung der Polizei versammelten sich rund 2500 Fans des italienischen Teams, um den Sieg ihrer Mannschaft lautstark zu zelebrieren. Spontane Feiern gab es unter anderem auch in Frankenthal.

