Beim Namen Sorento kommt einem leicht das Seebad Sorrent am Golf von Neapel in den Sinn – weniger die Region Fernost, in der Kia beheimatet ist. Egal, das edel anmutende SUV mit bis zu sieben Sitzen und sieben Jahren Garantie taugt als erfolgreicher Global Player. Allerdings: Lag der Einstiegspreis 2003 noch bei 25.410 Euro, sind es heutzutage stolze 42.490 Euro. Den ausführlichen Text finden Sie hier