[Aktualisiert um 21.21 Uhr] Das ausrangierte Batteriepaket der Raumstation ISS ist am Freitagabend über dem Atlantik abgestürzt. Das teilte die Sprecherin des Weltraumlagezentrums der Bundeswehr, Simone Meyer, mit. Wo das Paket auftraf, konnte sie zunächst nicht sagen. Es sei „wahrscheinlich zu großen Teilen verglüht“. Zuvor hatte es auch Deutschland überflogen. Um 19.21 Uhr sei das Paket von Westen kommend in 139 Kilometer Höhe über die Mitte Deutschlands geflogen.

Zuvor hatte das Bundesamt für Katastrophenschutz gewarnt, dass das ausrangierte Batterieteil am Freitag, zwischen 18 und 22 Uhr, den Luftraum über Deutschland kreuzen würde. Innerhalb der genannten Zeitspanne hätte es zu Leuchterscheinungen am Himmel oder zu einem Überschallknall kommen können. Eine Warnung wurde am Freitagnachmittag unter anderem über die App KATWARN versendet. Dass Trümmerteile in Deutschland aufschlagen, wurde als eher unwahrscheinlich eingestuft.

Bei dem Objekt handelt es sich den Angaben zufolge um eine Plattform mit Batteriepaketen, welche bereits am 21. März 2021 von der ISS abgetrennt wurde. Das Objekt ist in etwa so groß wie ein Auto und wiegt 2,6 Tonnen. Beim Wiedereintritt in die Atmosphäre dürften Teile des Objekts verglühen, doch einige könnten auch die Erdoberfläche erreichen.