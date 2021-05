Trotz internationaler Aufrufe zu einem Ende der Gewalt könnte sich die Situation im Nahen Osten weiter verschärfen: Israel hat am Donnerstag zusätzliche Truppen an die Grenze des Gazastreifens verlegt. Es wurden weitere 9000 Reservisten mobilisiert. Am Dienstag waren bereits 5000 Soldaten aktiviert worden.

Nach israelischen Angaben gab es bis Donnerstagmittag mehr als 1600 Raketenabschüsse auf Israel, sieben Menschen starben dabei; durch die Gegenangriffe sind laut palästinensischen Meldungen mindestens 87 Menschen getötet worden. Es sind die heftigsten Gefechte seit 2014.

Eine für Freitag geplante Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats zur Eskalation in Nahost findet nicht statt. Dies teilte ein Sprecher des chinesischen Ratsvorsitzes am Donnerstag in New York mit. Laut Diplomaten waren die USA gegen die erneute Sitzung, die die dritte zum Thema binnen einer Woche gewesen wäre.

Der französische Staatspräsident Emmanuel Macron kündigte eine diplomatische Initiative an. Er telefonierte mit dem Palästinenserpräsidenten Mahmud Abbas. Geplant seien weitere Kontakte mit Partnern in der Region, unter anderem mit dem ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah al-Sisi.