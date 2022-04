Isolierung ab Mai kein Muss mehr

Isolation und Kontaktvermeidung wird Menschen mit Corona-Infektion ab dem 1. Mai nur noch dringend empfohlen. Wie Gesundheitsminister Karl Lauterbach diese Entscheidung begründet und was Kritiker zu bemängeln haben. Zum Artikel

9-Euro-Ticket könnte am 1. Juni starten

Das von der Ampelkoalition angekündigte Monatsticket für 9 Euro, das im Nahverkehr gelten soll, könnte schon ab Juni gelten. Doch einiges ist noch unklar. Zum Artikel

Steiniger Weg zum eigenen Bankkonto

Als eine Frau aus der Ukraine bei Peter Zahn und seiner Familie in Speyer ankam, war sie glücklich, in Sicherheit zu sein. Die Behördengänge nahmen ihren Lauf. Gescheitert ist bislang jedoch das Bemühen der Ukrainerin, ein Basiskonto zu veröffentlichen. Das hat auch einen Grund. Zum Artikel

Landesweite Inzidenz sinkt weiter

Während die Hospitalisierungsinzidenz am Dienstag auf 7,71 gestiegen ist, fiel die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz auf 1371,5. In der Westpfalz sind derzeit die Infektionszahlen pfalzweit am höchsten. Zum Artikel

Tote in Butscha: Menschenrechtler im Interview

Was russische Truppen in der Ukraine anrichten, bezeichnen nicht nur Politiker in Kiew als Kriegsverbrechen. Allerdings müssen solche Verbrechen auch nachgewiesen werden. Im Interview erklärt ein Experte, wie schwer die Beweisführung in einem Krieg sein kann. Zum Artikel

Verkraftet Deutschland einen Lieferstopp von russischem Gas?

Mehrere Hundert Millionen Euro bekommt Russland aus der EU für Energielieferungen – pro Tag. Nach den Berichten über Kriegsverbrechen durch russische Truppen in der Ukraine flammt die Diskussion über ein Embargo russischer Gas-, Erdöl- und Kohlelieferungen wieder auf. Doch was würde das bedeuten? Zum Artikel

Wenn die Stadt selbst Blitzer aufstellt

Im Interview berichtet der Landauer Dezernent Lukas Hartmann (Grüne) ob sich der Aufwand lohnt, Temposünder selbst zu „blitzen“. Zum Artikel

Unfall auf Landauer Großbaustelle vor Gericht

Das Rückenmark eines aus Osteuropa stammenden Arbeiters ist durch den Unfall im Jahr 2018 irreparabel geschädigt. Schuld scheint niemand zu sein: Vor Gericht einigen sich alle Parteien auf einen Vergleich, der dem Verletzten wohl wenig nutzen wird. Ihm und seiner Familie droht sogar die Abschiebung. Zum Artikel

So ist die Stimmung in Cafés nach Ende der Maskenpflicht

Seit Sonntag sind Maske und 3G-Nachweis in Einzelhandel und Gastronomie nicht mehr verpflichtend. Per Hausrecht können Inhaberinnen und Inhaber die Maßnahmen aufrechterhalten. Wie gehen Cafés in Kaiserslautern damit um? Zum Artikel