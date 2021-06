Ermittler in Baden-Württemberg haben einen 21-Jährigen festgenommen, der möglicherweise einen islamistisch motivierten Anschlag in Deutschland vorbereitete. Der Mann wurde am Donnerstag bei seiner Einreise aus Frankreich gefasst, wie die Staatsanwaltschaft Karlsruhe und das Landeskriminalamt Baden-Württemberg am Freitag mitteilte. In Deutschland wollte er demnach ein vollautomatisches Sturmgewehr kaufen.

Am Freitag wurde gegen den Mann Haftbefehl erlassen. Gegen ihn wird wegen des Verdachts der Anleitung zur Begehung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat und des versuchten unerlaubten Erwerbs einer Kriegswaffe ermittelt.

Der bis zu seiner Festnahme in Frankreich wohnende Beschuldigte ist den Ermittlungen zufolge dem radikal-islamistischen Spektrum zuzuordnen. Er soll sich mehrere Anleitungen zum Bau von sogenannten unkonventionellen Spreng- und Brandvorrichtungen verschafft und diese an noch unbekannte Personen weitergeleitet haben.

Bei der Durchsuchung des Mannes beschlagnahmten die Beamten neben Mobiltelefonen auch mutmaßlich für den angedachten Waffenkauf bestimmtes Bargeld. Zeitgleich durchsuchten französische Polizeikräfte gemeinsam mit Beamten des LKA und des Bundeskriminalamts seine Wohnung in Frankreich. Hinweise auf ein konkretes Anschlagsziel liegen den Ermittlern zufolge derzeit nicht vor. Die Ermittlungen dauern an.