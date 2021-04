Mit fast 80 Prozent aller Punkte, also auf Weltklasse-Niveau, gewann Isabell Werth zum Auftakt des Mannheimer Maimarkt-Turniers den Grand Prix der Dressur. Es war ein bemerkenswertes Comeback – wohlgemerkt nicht das der erfolgreichsten Dressurreiterin der Welt, sondern ihres „Traumpferdes“, wie sie nach ihrem Sieg noch mal unterstrich. Bella Rose, die 17 Jahre alte Stute, hatte ihr vorerst letztes Turnier im August 2019 bei der EM in Rotterdam bestritten, damals trug sie Werth zu gleich drei Goldmedaillen. Das Paar bestritt eine harmonische Runde in Mannheim, nur in die fliegenden Galoppwechsel von Sprung zu Sprung schlich sich ein Fehlerchen. Zweite wurde Jessica von Bredow-Werndl mit ihrer Stute Zaire.