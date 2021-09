Bei der Delegiertentagung des Pfälzischen Landfrauenverbands in der Fritz-Wunderlich-Halle in Kusel am Samstag gab Ilse Wamsganß aus Landau-Mörzheim ihr Amt ab. Wambsganß war „zwölf Jahre erfolgreiche Präsidentin“, wie der Verband mitteilte, und über 40 Jahren in Vorstandsgremien der Landfrauen aktiv. Ihre Nachfolge tritt Isabel Steinhauer-Theis an, zuvor stellvertretende Vorsitzende. Steinhauer-Theis ist Mutter von vier Kindern und führt mit Ihrer Familie einen landwirtschaftlichen Familienbetrieb. Zudem ist sie ehrenamtliche Stadtbürgermeisterin in Lauterecken. Der Verband solle auch in Zukunft einer der wichtigsten Anbieter von Weiterbildung bleiben und wesentlich zur Lebensqualität im ländlichen Raum in der Pfalz beitragen, formulierte die neue Präsidentin ihre Ziele laut Pressemeldung. Erste Vizepräsidentin ist künftig Rose Reber, Ludwigshafen-Ruchheim, zweite Vizepräsidentin Monika Kasserra aus Winnweiler. Sarah Großmann leitet seit August die Hauptgeschäftsstelle des Verbands in Kaiserslautern und ist damit Brigitte März nachgefolgt, die nach zwölf Jahren in Ruhestand ging.