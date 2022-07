[Aktualisiert 11 Uhr] Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Mannheim sind zehn Menschen verletzt worden, vier davon schwer. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Laut einem Sprecher entstand ein Schaden von circa einer Million Euro.

Die Feuerwehr holt knapp 20 Menschen aus dem Gebäude, teils über Drehleitern. Mehrere von ihnen wurden vor Ort vom Rettungsdienst betreut, sechs erlitten Rauchgasvergiftungen. Die vier Schwerverletzten wurden in Krankenhäuser gebracht. Die Polizei geht bisher davon aus, dass das Feuer am Dienstagmorgen im Erdgeschoss des Hauses ausbrach. Dort befindet sich ein Irish Pub. Dieser sei komplett zerstört, sagte der Sprecher. Über die Brandursache ist bisher nichts bekannt.