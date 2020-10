Iris Fleisch (CDU) wird neue Verbandsbürgermeisterin in Hagenbach. Die 58-jährige Hagenbacherin erhielt am Sonntag laut vorläufigem Endergebnis 53,8 Prozent der Wählerstimmen, ihr Kontrahent Mario Daum (SPD) kam auf 46,2 Prozent. Fleisch tritt am 1. April 2021 die Nachfolge von Reinhard Scherrer (SPD) an.