Der Mangel an Arbeitskräften ist in Rheinland-Pfalz inzwischen ein flächendeckendes Problem. In allen Wirtschaftsbereichen würden Arbeitskräfte gesucht, sagte Heidrun Schulz, Leiterin der Regionaldirektion Rheinland-Pfalz-Saarland der Bundesagentur für Arbeit, der RHEINPFALZ. Die größten Lücken gebe es seit längerem in der Pflege, im Hotel- und Gaststättengewerbe, im Handwerk und im IT-Bereich. Auch in Erziehungsberufen gebe es Engpässe.

Von den ukrainischen Flüchtlingen, die seit Ausbruch des Krieges in ihrer Heimat nach Rheinland-Pfalz gekommen sind, arbeiten laut Schulz 5100 in sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse. Hinzu kämen 1500 Ukrainerinnen und Ukrainer, die als Minijobber tätig sind.

