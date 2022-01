Für das Land Rheinland-Pfalz meldet das Landesuntersuchungsamt (LUA) am Dienstag 2.639 neue laborbestätigte Infektionen mit dem Coronavirus (SARS-CoV-2) seit Montag. Damit steigt die Anzahl der bisher bekannt gewordenen Infektionen seit Beginn der Pandemie auf 284.553 landesweit. Zwölf Menschen sind laut den LUA-Daten im Zusammenhang mit einer Infektion seit Montag als verstorben gemeldet worden, das sind 4671 seit Februar 2020. Die Anzahl der akuten Infektionen gibt das LUA mit 23.106 an. 13.750 Personen seien seit Beginn der Pandemie ins Krankenhaus gebracht worden. 256.776 Personen gelten als von der Infektion genesen. Die landesweite Hospitalisierungsinzidenz – also die Krankenhausfälle pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen – blieb so wie am Vortag bei 2,42.

Für die Pfalz wurden 1069 neue Infektionen gemeldet. Die Anzahl der seit Beginn der Pandemie registrierten Fälle liegt damit für die Pfalz bei 113.423. Es werden außerdem neun neue Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gemeldet. 2013 Menschen wurden damit seit Februar 2020 in der Pfalz als verstorben registriert. 100.993 Personen gelten als genesen. Akute Fälle gibt es derzeit 10.417 in der Pfalz, 5447 Menschen mussten bisher wegen Covid-19 ins Krankenhaus.

Omikron-Fälle in der Pfalz

Das LUA hat die tägliche Übersicht der bestätigten Omikron-Fälle und der Verdachtsfälle gestoppt. Stattdessen wird jeden Montag das Verhältnis der Corona-Virusmutationen an den gesamten Infektionen in Rheinland-Pfalz veröffentlicht. Laut LUA beträgt der Anteil der Omikron-Variante in Rheinland-Pfalz (bei PCR-positiven Fällen) innerhalb der vergangenen 14 Tage 46,6 Prozent.

Sieben-Tage-Inzidenz

Die Sieben-Tage-Inzidenz – die Anzahl der neu bestätigten Infektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen – ist von Montag auf Dienstag abermails gestiegen und liegt nun bei 194,3. Höher war dieser Wert zuletzt am 19. Dezember 2021.

Die höchste Inzidenz der Pfalz weist aktuell die Stadt Kaiserslautern auf (400,3), die zweithöchste der Kreis Kaiserslautern (324,9). Die Sieben-Tage-Inzidenzen in der Stadt und dem Kreis Kaiserslautern haben sich damit seit dem 27. Dezember verdoppelt. In anderen Kreisen der Pfalz, wie etwa im Kreis Germersheim ist die Inzidenz im selben Zeitraum eher geringer geworden.

In der Liste der höchsten Inzidenzen der Pfalz folgen am Dienstag der Kreis Germersheim (244,9), die Stadt Landau (244,2) und der Kreis Südliche Weinstraße (240,1). Die niedrigsten Inzidenzen in der Pfalz haben (aufsteigend) der Kreis Südwestpfalz (139,4), der Donnersbergkreis (142,9) und der Kreis Bad Dürkheim (148,8).