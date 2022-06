Für das Land Rheinland-Pfalz meldet das Landesuntersuchungsamt (LUA) am Donnerstag 5.409 neue laborbestätigte Infektionen mit dem Coronavirus (SARS-CoV-2) seit Mittwoch. Damit steigt die Anzahl der bisher bekannt gewordenen Infektionen seit Beginn der Pandemie auf 1.252.722 landesweit. Eine weitere Person ist laut den LUA-Daten im Zusammenhang mit einer Infektion seit Mittwoch als verstorben gemeldet worden, das sind 5.757 seit Februar 2020. Die Anzahl der akuten Infektionen gibt das LUA mit 81.721 an. 23.791 Personen seien seit Beginn der Pandemie ins Krankenhaus gebracht worden. 1.165.244 Personen gelten als von der Infektion genesen. Die landesweite Hospitalisierungsinzidenz – also die Krankenhausfälle pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen – sank auf 4,69 (Mittwoch: 5,29).

An dieser Stelle finden Sie ergänzende Inhalte von Flourish Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung. Fremdinhalte aktivieren Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Für die Pfalz wurden 1657 neue Infektionen gemeldet. Die Anzahl der seit Beginn der Pandemie registrierten Fälle liegt damit für die Pfalz bei 440.811. Neue Todesfälle gab es in der Pfalz seit Mittwoch nicht. Es bleibt bei 2548 Verstorbenen seit Februar 2020. 415.621 Personen gelten als genesen. Akute Fälle gibt es derzeit 22.642 in der Pfalz, 9487 Menschen mussten bisher wegen Covid-19 ins Krankenhaus.

An dieser Stelle finden Sie ergänzende Inhalte von Flourish Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung. Fremdinhalte aktivieren Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Sieben-Tage-Inzidenz

Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz – die Anzahl der neu bestätigten Infektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen – ist von Mittwoch auf Donnerstag minimal gefallen und liegt nun bei 620,5.

An dieser Stelle finden Sie ergänzende Inhalte von Flourish Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung. Fremdinhalte aktivieren Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Die höchste Inzidenz der Pfalz weist aktuell die Stadt Zweibrücken auf (690,8), die zweithöchste der Donnersbergkreis (630,7). Es folgen der Kreis Kusel (626,7), der Kreis Kaiserslautern (611) und der Kreis Südwestpfalz (605,6). Die niedrigsten Inzidenzen in der Pfalz haben (aufsteigend) die Stadt Ludwigshafen (303,1), die Stadt Frankenthal (383,6) und der Rhein-Pfalz-Kreis (393,5).