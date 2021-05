Mit einem Wert von 81,9 am Sonntag bleibt die Corona-Inzidenz in Ludwigshafen weiter unter 100, wie aus den aktuellen Zahlen des Landesuntersuchungsamts hervorgeht. Die Inzidenz gibt die Anzahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner an. Am Freitag lag der Wert bei 80,7. Der Inzidenzwert des Rhein-Pfalz-Kreises liegt bei 34,9 und ist seit Freitag (27,8) leicht angestiegen.

