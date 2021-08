Rheinland-Pfalz hält zunächst an der Sieben-Tage-Inzidenz als Richtwert für Corona-Bekämpfungsregeln fest. Das geht aus der neuen, der 25. Corona-Bekämpfungs-Verordnung hervor, die am Donnerstagmittag vorgestellt wurde und ab nächsten Montag (23. August) gilt. Demnach soll es bei Aktivitäten in Innenräumen ab einer Inzidenz von 35 eine Testpflicht für Ungeimpfte geben.

Es gilt die 3G-Regel: Geimpfte, Genesene und Getestete können wieder ohne Test an vielen Aktivitäten in Innenräumen teilnehmen. Damit werden nach Angaben des Gesundheitsministeriums die Beschlüsse der Konferenz der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten von vergangener Woche umgesetzt. Das Land bleibt damit auf gegensätzlichem Kurs zum Nachbarn Baden-Württemberg, wo die Inzidenz kaum noch eine Rolle spielt.

An den Hochschulen soll das Wintersemester auf Grundlage dieser Regelung wieder mit wesentlich mehr Präsenzveranstaltungen als zuletzt beginnen. Eine Ausnahme von der Testpflicht gilt für Schüler, da diese im Rahmen eines verbindlichen Schutzkonzepts ab Inzidez 35 ohnehin getestet werden.

Die Testpflicht für Ungeimpfte gelte für Besuche in Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen sowie Einrichtungen der Behindertenhilfe, der Innengastronomie, Teilnahme an Veranstaltungen und Festen in Innenräumen, bei körpernahen Dienstleistungen wie dem Friseurbesuch, Kosmetik oder Körperpflege und bei der Beherbergung. Ein Test ist dann bei der Anreise und danach alle 72 Stunden während des Aufenthalts notwendig. Beim Sport im Innenbereich bleibe die Testpflicht inzidenzunabhängig, so das Ministerium. Trainer sind nicht mehr befreit.

Landesimpfkoordinator Daniel Stich rief alle Menschen im Land ab 12 auf, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Eine hohe Impfquote, die Hygieneregeln und Tests seien die beste Grundlage für einen sicheren Herbst, so Stich. Für Samstag, den 28. August, kündigte das Ministerium einen Familien-Impftag an, an dem Impfzentren und Impfbusse Kindern und Jugendlichen, ihren Eltern und Verwandten eine unkomplizierte Möglichkeit zum Impfen geben sollen. Dann seien Impfungen ohne Anmeldung und Wartezeiten möglich.