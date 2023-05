Immer öfter kaufen Investoren Arztpraxen auf, sie stellen Mediziner an. Auch in der Pfalz. Könnte das die medizinische Versorgung sichern, vor allem auf dem Land? Experten haben Bedenken. Und warnen vor Rosinenpickerei und Profitgier. Der Gesetzgeber will einschreiten.

Mehr zum Thema lesen Sie hier