Pornos sind heute über das Netz so weit verbreitet wie nie zuvor. Manche Menschen werden sogar süchtig danach. Wie lässt sich das therapieren? Dazu läuft in mehreren Bundesländern eine Studie. Einer der Schwerpunkte befindet sich an der Rheinland-Pfälzischen Technischen Universität am Standort Landau. Therapeutinnen und Therapeuten in der Umgebung wirken daran mit und helfen Menschen, für die ihr Pornokonsum belastend geworden ist. Denn Hilfe ist auf jeden Fall möglich – die Frage ist nur, auf welche Weise diese Hilfe am effizientesten ist. Wir haben Projektleiter Thilo Friehs gefragt, wie normal der Konsum ist, wann er krankhaft wird und wie man etwas dagegen tut. Das Interview können Sie hier lesen.