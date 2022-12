Deutsche Grundschüler sind schlecht in Mathematik und Deutsch. Die Bundesbildungsministerin nannte die Ergebnisse des IQB-Bildungstrends „alarmierend“. Die Landesvorsitzende des Philologenverbands, Cornelia Schwartz, sagt im Gespräch mit Simone Schmidt, was sich ihrer Meinung nah dringend ändern muss an den Schulen in Rheinland-Pfalz. Die Aussagen der Lehrerin aus Bad Dürkheim zu Problemen an Grundschulen etwa in Ludwigshafen oder zum „Schreiben nach Gehör“ finden Sie hier.