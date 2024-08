War die Gienanth-Insolvenz wirklich notwendig? Immerhin gab es ja offenbar schon vor Eröffnung des Verfahrens Kaufangebote. Und hätten bei der Eisenberger Gießerei wirklich so viele Menschen entlassen werden müssen? „In einem Insolvenzverfahren steht die Befriedigung der Gläubiger an erster Stelle und nichts anderes“, sagt Ingo Schorlemmer, Sprecher der an der Sanierung beteiligten Kanzlei Schultze & Braun.

Er stand in einem ausführlichen Interview, das Benjamin Fiege mit ihm geführt hat, Rede und Antwort. Den Text finden Sie hier.