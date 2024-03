Schauspielerin und Menschenrechtsaktivistin Katja Riemann sieht in den jüngsten Protesten gegen Rechts ein „Gegenmittel gegen Angst und Sorge“. In einem Interview mit der RHEINPFALZ am SONNTAG sagte sie: „Aktiv zu sein, kann zu einer positiven Erfahrung oder Inspiration werden. Man lernt Leute kennen, verbindet sich. Protest kann also auch Spaß machen, aufgrund des Sich-Verbindens und Netzwerkens.“

Das aktuelle politische Klima bereite ihr selbst „Sorge, nicht Angst“. Riemann weiter: „Ich sehe, dass viele Menschen als Reaktion auf die Straße gehen. Vielleicht sind darunter auch Menschen, die zum ersten Mal demonstrieren. Was mich freut, ist, dass es nicht nur große Demos in Berlin, Hamburg oder München gibt, sondern auch in kleineren Orten und Städten Menschen aktiv werden.“

Riemann hat über mehrere Jahre Orte besucht, wo Flüchtlinge herkommen oder leben. Die Geschichten, die sie dabei gesammelt hat, sind in ihrem neuen Buch zu lesen: „Zeit der Zäune. Orte der Flucht.“ Auslöser der Recherchen seien die Ereignisse im griechischen Lager Moria 2020 gewesen.

Das ganze Interview mit Katja Riemann in der RHEINPFALZ am SONNTAG lesen Sie hier