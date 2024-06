Nach dem Ende der Corona-Pandemie ist der Weinmarkt – der während der Pandemie überraschend stabil war – sehr schwierig geworden. Der Absatz deutscher Weine ist in Deutschland im Vorjahr um 9 Prozent gesunken. Wirkt sich das bei Ihnen aus? Franz Wehrheim: Die Entwicklung hat gezeigt, dass Deutschland mit Weinen im absolut unteren Preissegment mit anderen Ländern nicht mithalten kann. Folglich treffen die Inflation und die Kostensteigerungen das untere Preissegment sehr deutlich. Die Verkäufe deutscher Weine gehen in diesem Bereich stark zurück. Das sorgt natürlich für eine negative Stimmung. Das kann aber auch eine Chance bieten: nämlich auf mehr Qualität zu setzen.

Die 114-jährige Geschichte des Verbands Deutscher Prädikatsweingüter (VDP) – und der internationale Aufstieg deutscher Weine in den vergangenen Jahrzehnten – wurden wesentlich von der Pfalz aus mitgeprägt. Im VDP Pfalz hat im April Franz Wehrheim (36) vom Weingut Dr. Wehrheim in Birkweiler den Vorsitz übernommen. Er folgt auf Hansjörg Rebholz (66) vom Weingut Ökonomierat Rebholz in Siebeldingen. Rebholz hatte den Pfälzer Verband 25 Jahre lang geführt. Wir haben beide Winzer zu einem gemeinsamen Gespräch getroffen.

Dürfen wir nachschenken?

