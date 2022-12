Billiger ist nicht immer besser – das zeigt sich derzeit offensichtlich auch auf dem Arzneimittelmarkt. „Wir müssen von diesem über Jahrzehnte gewachsenen Denken loskommen, das ja auch von der Politik so gewollt ist“, sagt Peter Stahl (61, Neustadt), Präsident der Landesapothekerkammer Rheinland-Pfalz, im Gespräch mit der RHEINPFALZ am SONNTAG. Aktueller Hintergrund des Interviews: Medikamente wie Schmerzmittel, Fiebersäfte für Kinder, Antibiotika und Mittel gegen Herzrhythmusstörungen sind in den Apotheken knapp oder gar nicht mehr verfügbar. „Es fehlt an allen Ecken und Enden. Bei den Antibiotika ist es besonders fatal, auch bei den Kindersäften“, sagt Stahl und kritisiert, „dass die Preisschraube immer nur nach unten geschraubt worden ist“. Das habe zum Ausfall von Herstellern und damit zu den jetzigen Lieferengpässen geführt. Auf die Frage nach möglichen Versäumnissen der Pharmaindustrie im Blick auf die Nach-Corona-Zeit sagt Stahl: „Wenn man die Winterbevorratung am Vorjahr orientiert, und das Vorjahr war ein Coronajahr ohne viele Kontakte und ohne viele Erkältungskrankheiten, dann hat man vielleicht nicht klar genug in die Zukunft geschaut.“ Die RHEINPFALZ am SONNTAG hat den Apotheker auch gefragt, was er vom geplanten neuen Arzneimittelgesetz hält und ob Deutschland gut durch den Winter kommen wird, was die Arzneimittelversorgung angeht.

