Bei der bundesweiten Steuer-Plattform „Elster“ gibt es weiterhin technische Probleme. Auch am Montag wurden die Nutzer auf der Internetseite darüber informiert, dass es „aktuell zu Einschränkungen bei der Verfügbarkeit“ wegen eines enormen Interesses an den Formularen zur Grundsteuerreform komme. Das Bayerische Landesamt für Steuern, das die Seite „Elster“ (Abkürzung für Elektronische Steuererklärung) für ganz Deutschland betreibt, gab zunächst keine Stellungnahme dazu ab, wie lange die Probleme noch andauern könnten. „Es wird mit Hochdruck an einer Lösung der technischen Schwierigkeiten gearbeitet“, sagte eine Sprecherin.

Einen Hackerangriff als Ursache der Probleme schloss die Behörde aus. Grund soll vielmehr ausschließlich die Grundsteuererklärung sein, die Millionen von Immobilieneigentümern seit Anfang Juli elektronisch abgeben müssen. „Am Wochenende kam es aufgrund sehr hoher Nutzer-Nachfragen von weit über 100.000 gleichzeitigen Zugriffen für einige Nutzer leider zu temporären Einschränkungen und Störungen“, erläuterte die Sprecherin. Zeitdruck haben die Immobilieneigentümer noch nicht. Die Grundsteuererklärung muss erst bis 31. Oktober abgegeben werden.