Bei einer bundesweiten Razzia gegen die kriminelle Online Plattform „Crimenetwork“ schlugen über 1400 Polizisten in zahlreichen Bundesländern zu. In Rheinland-Pfalz vor allem in der West- und Nordpfalz: in Obermoschel (Donnersbergkreis), Kaiserslautern, Kirchheimbolanden und Pirmasens, aber auch in Neustadt. Über die Internetseite Crimenetwork.co gab es gefälschte Personalausweise, Bahntickets zum halben Preis, Falschgeld, Rauschgift oder auch Potenzmittel zu kaufen. In Neuwied wurde bei der Aktion am Dienstag ein 33-Jähriger verhaftet. Darüber informierten die federführende Generalstaatsanwaltschaft Bamberg sowie die Generalstaatsanwaltschaft Koblenz am Mittwoch.