Ein international agierender Fälscherring ist aufgeflogen. Die Täter sollen auf das Fälschen von Führerscheinen und Ausweisen spezialisiert gewesen sein. Im Rahmen ihrer Ermittlungen durchsuchten 80 Beamte 14 Objekte in Mannheim, Pforzheim, Karlsruhe und Offenburg. Zwei Verdächtige im Alter von 32 und 38 Jahren wurden laut den Behörden festgenommen. Sie befinden sich in Untersuchungshaft. Umfangreiche Beweismittel wurden sichergestellt und werden nun ausgewertet. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und des Polizeipräsidiums Mannheim dauern an.