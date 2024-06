Der Intensivtäter, der nach seiner Haftentlassung vor einer Woche in einer Obdachlosenunterkunft in der Verbandsgemeinde Landau-Land im Kreis Südliche Weinstraße untergebracht war, ist am Donnerstag in Gewahrsam genommen und in eine psychiatrische Klinik gebracht worden. Das hat die Polizei auf Anfrage bestätigt. Anders als in einem am Donnerstag veröffentlichten Medienbericht geschrieben, habe es sich nicht um eine Verhaftung gehandelt, so der Sprecher des Polizeipräsidiums Rheinpfalz in Ludwigshafen. Vielmehr sei bei einer Kontrolle aufgefallen, dass der Mann stark alkoholisiert gewesen sei, und man habe beschlossen, ihn zur Gefahrenabwehr in eine Klinik zu bringen. Dies sei dann durch Streifenpolizisten erfolgt. Wie lange der Mann in der Klinik bleiben werde, konnte die Polizei nicht sagen.

Über die Unterbringung des Mannes war ein Streit zwischen Verbandsgemeinde und Landesregierung entbrannt, weil die Verwaltung befürchtet hatte, dass er gegenüber Menschen im Dorf gewalttätig werden könnte. Der Mann, der als Geflüchteter aus Somalia in die Pfalz gekommen war, ist seit 2015 in der Südpfalz untergebracht und seitdem immer wieder straffällig geworden. Er hatte eine Haftstrafe in Frankenthal verbüßt und war vergangenen Freitag nach Ablauf dieser Strafe in die Freiheit entlassen worden; damit waren die Verbandsgemeinde Landau-Land und der Kreis Südliche Weinstraße wieder für seine Unterbringung zuständig. Das Land hatte Bitten nach Unterstützung mit dem Hinweis auf diese Zuständigkeiten zurückgewiesen.

Der Mann soll laut dem Bürgermeister der Verbandsgemeinde, Torsten Blank (SPD), Straftaten innerhalb der Einrichtungen begangen haben, in denen er untergebracht war, und auch Mitarbeiter bedroht haben. Er ist ausreisepflichtig, die Regierung seines Heimatlandes nimmt aber keine Geflüchteten Bürger zurück. Derzeit wird er aufgrund seiner kriminellen Vergangenheit von der Kriminalpolizei engmaschig überwacht, so der Sprecher des Polizeipräsdiums.