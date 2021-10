4,58 Prozent der Intensivbetten in Rheinland-Pfalz sind am Freitag mit Covid-19-Erkrankten belegt. Das ist zumindest die Zahl, die die Landesregierung selbst auf der Internet-Seite des Landesuntersuchungsamts (LUA) veröffentlichen lässt. Laut der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) liegt der Wert am Freitag allerdings bei 6,74 Prozent. Doch wie kommen diese unterschiedlichen Werte zustande? Mehr zum Thema lesen Sie hier

