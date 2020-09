Über das Vermögen der 1. FC Kaiserslautern Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) ist an diesem Dienstag, 1. September, vom Amtsgericht Kaiserslautern wie erwartet das Insolvenzverfahren eröffnet worden. Das Insolvenzgericht hat die Eigenverwaltung angeordnet. Rechtsanwalt Andreas Kleinschmidt von der Frankfurter Kanzlei White & Case wurde als Sachwalter bestellt. Das hat der FCK am Dienstag mitgeteilt.

Der Geschäftsführer der 1. FC Kaiserslautern KGaA, Soeren Oliver Voigt, hatte am 15. Juni 2020 Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung gestellt. Ziel des FCK ist es, seine rund 20 Millionen Euro betragenden Schulden mit Hilfe des Verfahrens abzubauen und Zukunftsfähigkeit herzustellen. Eine Gruppe regionaler Investoren hat dem FCK zur Sicherung seiner Zukunft nach dem Schuldenabbau Eigenkapital in Höhe von 8,3 Millionen Euro in Aussicht gestellt als Gegenleistung für 25 Prozent der Anteile an der KGaA.

Vorläufiger Insolvenzplan liegt Gläubigervertretern vor

„Im Laufe des vorläufigen Verfahrens haben wir mit Unterstützung des Generalbevollmächtigten Dirk Eichelbaum, des Teams um Dr. Frank Schäffler von Menold Bezler sowie der vorläufigen Sachwaltung den Investorenprozess weit vorangetrieben und den Insolvenzplan konzipiert“, sagt FCK-Geschäftsführer Voigt. „Der Insolvenzplan liegt den Mitgliedern des vorläufigen Gläubigerausschusses bereits in einer vorläufigen Version zur weiteren Abstimmung vor.“

FCK setzt Spiel- und Geschäftsbetrieb fort

Das Gericht hat für den 29. Oktober eine Gläubigerversammlung nach den Herbstferien in Rheinland-Pfalz festgesetzt. Der Termin wird vom zuständigen Richter geleitet.

Der 1. FC Kaiserslautern setzt nach eigenen Angaben vom Dienstag seinen Spiel- und Geschäftsbetrieb fort.