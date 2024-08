In der Ludwigstraße in der Ludwigshafener Innenstadt ist am Donnerstagnachmittag um 14 Uhr ein 24 Jahre alter Mann von fünf Jugendlichen bedroht und attackiert worden. Laut Polizei kamen fünf Jugendliche auf den Mann zu, einer aus der Gruppe habe den Geschädigten ins Gesicht geschlagen und ihn mit einem Messer bedroht. Der Mann wurde leicht verletzt.

Der Angreifer sei mit einem grauen Kapuzenpullover und einer grauen Jogginghose bekleidet gewesen, gibt die Polizei die Aussage des Geschädigten wider. Ein weiterer aus der Gruppe habe ein rotes Trikot und eine schwarze Jogginghose getragen. Weitere Personenbeschreibungen gibt es nicht. Auch zum Motiv kann die Polizei nichts sagen.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer den Angriff beobachtet hat, wird gebeten, sich unter Telefon 0621/963-2122 oder per E-Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu melden.