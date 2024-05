Digitalisierung ist in. Die Transformation macht auch vor den Handwerksbetrieben in der Pfalz nicht halt. Aber wie soll ein fünf Köpfe zählendes Unternehmen das alles meistern? Genau hier setzt Mathias Strufe an. Der 39-Jährige ist seit 2021 der Innovationsberater der Handwerkskammer mit Sitz in Kaiserslautern. Strufe hat nicht nur Tipps und viele Kontakte parat, sondern weiß auch: Nicht jedes Unternehmen muss auf Teufel komm’ raus digital unterwegs sein, nur weil das gerade angesagt ist.

