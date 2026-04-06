Zwei Motorradfahrer haben sich am Ostermontag bei Unfällen im Bereich Kerzenheim ( Donnersbergkreis) verletzt. Nach Angaben der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden ereigneten sich die Unfälle am Montag, 6. April, innerhalb von nur 30 Minuten.

Der erste Unfall passierte gegen 14.55 Uhr auf der L386 in Höhe des Parkplatzes Drosselfels. Ein 21-jähriger Motorradfahrer verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Straße ab und stürzte.

Etwa 20 Minuten später, gegen 15.15 Uhr, stürzte ein 63-jähriger Motorradfahrer im Kreisverkehr der L449 und K78 bei Kerzenheim.

Beide Fahrer waren allein unterwegs und erlitten leichte bis mittelschwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie in umliegende Krankenhäuser.