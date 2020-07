Die Innenstadtberuhigung in den Sommerferien geht weiter: Die Stadt will die durchfahrenden Autos vom inneren Ring, direkt um die Landauer Fußgängerzone herum, auf den großen Ring verdrängen. Dafür wird es zwei Durchfahrtssperren für Autos geben. Die Schilder, die sie ankündigen, stehen bereits seit einigen Tagen in Reiter- und Waffenstraße und sind noch abgeklebt. Nun stehen die Termine fest. Die Vorbereitungen für die Sperrung in der Waffenstraße auf Höhe des Otto-Hahn-Gymnasiums werden laut Stadt am Montag, 3. August, beginnen. Sind sie abgeschlossen, tritt die Sperrung in Kraft. In der folgenden Woche, ab Montag, 10. August, wird die Reiterstraße beim Obertorplatz gesperrt. Hier wird ebenfalls zunächst an Markierungen und Ähnlichem gearbeitet, dann gilt die Sperrung. Ab dem 17. August wird das Radfahren in der Fußgängerzone tagsüber – Ausnahme: sonntags – verboten. Die Biker sollen laut Stadt dann auf den inneren Ring ausweichen. Die Sperrungen werden vor allem von Einzelhändlern am Obertorplatz und in der südlichen Waffenstraße kritisiert.