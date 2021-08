Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern steht unmittelbar vor dem Ende der Transferperiode offenbar vor der Verpflichtung des Innenverteidigers Maximilian Hippe von Ligakonkurrent Borussia Dortmund II. Das vermeldet ein dem Ruhrpott-Verein nahestehendes Online-Magazin. Der 23-Jährige absolvierte in dieser Saison bislang nur einen Einsatz für die Borussia. Am ersten Spieltag wurde er beim 2:1-Erfolg in Zwickau in der 78. Minute eingetauscht. Die Roten Teufel wollten die Verpflichtung am Sonntag noch nicht bestätigen.