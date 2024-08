Dem raffinierten Internetbetrüger auf die Schliche kommen, gleichzeitig aber auch effektiv die Kleinkriminalität vor Ort bekämpfen – das ist das erklärte Ziel einer Reform der rheinland-pfälzischen Kriminalpolizei, die seit Juli greift. Innenminister Michael Ebling (SPD) zufolge reagiert das Land mit seinem Projekt „Kribe 5.0 – Kriminalitätsbekämpfung der Zukunft“ auf die Zunahme von Straftaten im Internet und entsprechende Betrugsmaschen „Die Schäden gehen Studien zufolge Jahr für Jahr in die Milliarden“, sagt der 57-Jährige im RHEINPFALZ-Interview. Seine Überzeugung: Für eine erfolgreiche Bekämpfung müsse „die Polizei in ihren Kompetenzen und Werkzeugen“ gestärkt werden. Das passiert seiner Darstellung nach mit dem Einrichten von Fachkommissariaten für Cybercrime in den fünf regionalen Polizeipräsidien. Gleichzeitig wurden Schwerpunktinspektionen und Regionalkommiissariate gebildet, die eine effektive Bearbeitung anderer Straftaten garantieren sollen.

Das Interview mit dem Minister lesen Sie hier.