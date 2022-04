Die Preise schnellen in die Höhe, und schon ist das Thema Energie in aller Munde. Eine Antwort der Initiative Südpfalz-Energie darauf: Fotovoltaikanlagen auf Feldern und Wiesen. Am besten in jedem Dorf. Wie das umgesetzt werden soll und einen Tipp für eine Anschaffung, die auf Dauer richtig Geld spart, erfahren Sie im ausführlichen Artikel.

