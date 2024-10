Infotafeln, die auf „Gefahren durch klimakranke Bäume“ hinweisen, hängen neuerdings an markanten Punkten im Bereich des Forstamts Bad Dürkheim. Diese informieren und dokumentieren laut dem Forstamt eindringlich die Gefahren, denen Waldbesucher ausgesetzt sind , seit es immer mehr klimakranke Bäume gibt. Zwar sei das Jahr 2024 in der Region vom Wetter her eher eine „Verschnaufpause für den Wald“ gewesen, insgesamt aber seien die Folgen mehrerer trockenheißer Jahre unübersehbar. Immer mehr Äste, ganze Baumteile oder gar ganze Bäume sterben ab und stellen damit eine Gefahr für Waldbesucher dar. Bei Nässe, Wind und Schnee verschärfe sich die Gefahrensituation noch. Eine Beseitigung der Gefahren könnten sich die Forstämter nicht leisten. Waldbesucher könnten daher nicht darauf vertrauen – auch nicht auf Waldwegen und ausgewiesenen Wanderpfaden – dass sie sich dort gefahrlos bewegen können. Vielmehr komme es darauf an, sich im Wald besonders aufmerksam zu verhalten und immer wieder in die Baumkronen zu schauen. Das Forstamt weist darauf hin, dass Waldbesucher für ihre Sicherheit selbst verantwortlich sind und den Wald auf eigene Gefahr betreten.