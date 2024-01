Die Inflation hat sich zum Jahresbeginn deutlich abgeschwächt: Die Preissteigerung betrugt im Januar im Jahresvergleich voraussichtlich 2,9 Prozent, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Mittwoch mitteilte. Im Dezember lag die Inflation noch bei 3,7 Prozent, was vor allem an einem Basiseffekt im Energiebereich lag.

Auch in Rheinland-Pfalz ist die Teuerung geringer ausgefallen. Die Verbraucherpreise lagen im Januar um 2,7 Prozent über denen des Vorjahresmonats, wie das Statistische Landesamt in Bad Ems am Mittwoch mitteilte. Vor einem Jahr betrug die Inflationsrate 8,6 Prozent.