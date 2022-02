Die hohe Inflation hat den Anstieg der Löhne im vergangenen Jahr komplett aufgezehrt. Die Nominallöhne stiegen 2021 um knapp 3,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr – die Inflation erhöhte sich im gleichen Zeitraum aber mit gut 3,1 Prozent noch etwas stärker. Die Reallöhne sanken damit voraussichtlich um 0,1 Prozent, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Mittwoch mitteilte. Der Rückgang der Reallöhne ist bereits der zweite in Folge. Im ersten Corona-Krisenjahr 2020 trug laut Statistischem Bundesamt vor allem der vermehrte Einsatz von Kurzarbeit zur negativen Nominal- und Reallohnentwicklung bei.