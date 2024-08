Corona ist in diesen Monaten gefühlt überall – zumindest hört man ja ständig davon. Positive Tests im Freundes- und Bekanntenkreis, Olympia-Athleten, die mit Covid-19 zu Medaillen sprinten, und dann noch ein angeschlagener US-Präsident. Nach Angaben seiner Pressestelle hat auch das Westpfalz-Klinikum in Kaiserslautern in den letzten Wochen „einen Anstieg der Fallzahlen verzeichnen“ müssen. Aber was ist dran, an der vermeintlichen Sommerwelle? Wie akut ist die Corona-Lage in der Region wirklich?

