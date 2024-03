Das Industriegebiet Am Römig im Südwesten Frankenthals soll nach den Vorstellungen des belgischen Immobilienunternehmens VGP deutlich wachsen: Das am Dienstag dem Planungs- und Umweltausschuss sowie dem Ortsbeirat Eppstein vorgestellte Projekt sieht eine Erweiterung Richtung Osten um rund 20 Hektar vor. Geplant ist nach Darstellung von VGP-Chef Jan Van Geet Bau und Vermietung von Hallen an Betriebe aus dem Bereich der Leichtindustrie. „Auf Basis der derzeitigen Planung könnten im Zuge der Ansiedlung neuer Unternehmen bis zu 700 neue Arbeitsplätze entstehen“, heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung von VGP und Stadt. Den Angaben im Ausschuss zufolge soll die Verwaltung bei der Auswahl der Mieter für den vierten Entwicklungsabschnitt des Gebiets ein Mitspracherecht bekommen. Am Römig sind bislang Amazon mit einem Logistikzentrum, das Zentrallager der BASF und der Agrarhandelsbetrieb Kartoffel Kuhn ansässig.