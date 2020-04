Eine „nicht bestimmbare Menge an Fett“ ist am Freitagnachmittag zwischen Frankenthal und Worms in den Rhein gelaufen. Die Polizei meldet: Als milchige und stinkende Verfärbung verschmutzte es den Strom in seiner gesamten Breite auf einer Länge von mindestens elf Kilometern. Ausgetreten war es den Ermittlungen zufolge aus einer kaputten Industriefritteuse. Experten stuften das Fett aber als„ungefährliche Substanz“ ein.