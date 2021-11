Zwei Tage nach der Einigung zahlreicher Staaten auf ein Abkommen zum Entwaldungsstopp bis 2030 hat die indonesische Regierung die Tragweite der Vereinbarung relativiert. Das Abkommen als Vereinbarung über einen vollständigen Entwaldungsstopp zu beschreiben, sei „falsch und irreführend“, erklärte Indonesiens Vize-Außenminister Mahendra Siregar am Donnerstag. Die Umweltministerin des Landes, Siti Nurbaya Bakar, erklärte, es sei „eindeutig unangemessen und unfair“, Indonesien zum vollständigen Stopp der Entwaldung bis 2030 zu „zwingen“. Es gebe verschiedene Definitionen für Entwaldung. Klimaschutz-Vereinbarungen dürften sich zudem nicht negativ auf das Wirtschaftswachstum auswirken. Die „massive Entwicklung“ Indonesiens unter Präsident Joko Widodo dürfe nicht „im Name der CO2-Emissionen oder der Entwaldung gestoppt“ werden, betonte Bakar.

Die Erklärung zum besseren Schutz von Wäldern war am Dienstag bei der Weltklimakonferenz (COP26) in Glasgow unterzeichnet worden. Mehr als hundert Staaten, darunter auch Indonesien, schlossen sich der Erklärung an.