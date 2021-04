Indien meldet erneut einen neuen Höchststand bei den Corona-Neuinfektionen. Das südasiatische Land verzeichnete am Mittwoch 360.960 neue Ansteckungen binnen eines Tages, wie die Zeitung „Indian Express“ berichtete. Zudem gab es 3293 neue Corona-Todesfälle innerhalb von 24 Stunden. Indien hat damit seit Beginn der Pandemie mehr als 200.000 Corona-Tote zu beklagen. Die Gesamtzahl der Corona-Erkrankungen stieg auf fast 18 Millionen Fälle.

Der US-Virologe und oberste Berater der amerikanischen Regierung, Anthony Fauci, kritisierte die reichen Länder, nicht genug Unterstützung für Indien zu leisten. Die Situation in dem asiatischen Land sei furchtbar. Indien hat nach den USA die höchsten Covid-19-Zahlen. Die US-Regierung hat derweil – wie auch Deutschland – Hilfe in Aussicht gestellt. Washington will Millionen Impfdosen zum Export freigeben. Berlin will mobile Produktionsanlagen für Sauerstoff schicken.